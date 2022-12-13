В Госдепе прокомментировали слова Медведева о том, что Украина не нужна никому на планете

Ведант патель рассказал о том, что Дмитрий Медведев "не прав".

Американская администрация продолжит поддерживать украинские власти и не согласны с оценкой России положения этой страны. Информацией с журналистами в Вашингтоне в рамках выступления на регулярном брифинге поделился заместитель официального представителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник оценил публикацию Дмитрий Медведева о том, что страна не нужна никому на Земле. В Госдепе добавили, что российский чиновник "не прав".

Вы видели, что США предприняли серьезные действия за последний год, даже до этого, по поддержке украинских партнеров, чтобы они могли защитить себя. Мы продолжим поддерживать украинских партнеров, создав для них наилучшее положение за переговорным столом, когда придет время. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Заместитель председателя российского Совета по Безопасности Дмитрий Медведев в субботу опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" сообщение о том, что Украина не нужна никому на планете и поэтому страны не будет. Пост чиновника разбит на шесть пунктов, в которых приводятся аргументы о том, что киевский режим не нужен Европе, США, Африке, Латинской Америке, Азии и даже России, а в конце говорится о том, что Украина не нужна даже ее гражданам.

В Госдепе не смогли прокомментировать захват церквей на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State