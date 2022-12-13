В Госдепе не смогли прокомментировать захват церквей на Украине

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне не смог ответить на вопрос СМИ про захват храмов Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины.
Я не видел таких сообщений и не могу ничего об этом сказать, но готов к этому вернуться потом.
Ведант патель,зампресс-секретаря Госдепа США
Напомним, что власти Хмельницкой области, как и в ряде других регионов, запретили деятельность УПЦ на своей территории. Со 2 апреля раскольники из Православной церкви Украины захватили кафедральный собор в Хмельницком. С 8 апреля Союз православных журналистов сообщил о том, что порядка 200 раскольников из ПЦУ подписали требование об изъятии у УПЦ храма Александра Невского в городе Каменец-Подольский.
В Госдепе сообщили, что США до сих пор не получили консульского доступа к Гершковичу.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все