В Госдепе не смогли прокомментировать захват церквей на Украине

Ведант Патель отметил, что вернется к этому вопросу позже.

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне не смог ответить на вопрос СМИ про захват храмов Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины.

Я не видел таких сообщений и не могу ничего об этом сказать, но готов к этому вернуться потом. Ведант патель,зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что власти Хмельницкой области, как и в ряде других регионов, запретили деятельность УПЦ на своей территории. Со 2 апреля раскольники из Православной церкви Украины захватили кафедральный собор в Хмельницком. С 8 апреля Союз православных журналистов сообщил о том, что порядка 200 раскольников из ПЦУ подписали требование об изъятии у УПЦ храма Александра Невского в городе Каменец-Подольский.

В Госдепе сообщили, что США до сих пор не получили консульского доступа к Гершковичу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State