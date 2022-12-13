В Госдепе сообщили, что США до сих пор не получили консульского доступа к Гершковичу

Ведант патель оценил ситуацию с корреспондентом The Wall Street Journal.

Американская администрация до сих пор работает над получением консульского доступа к журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который ранее был арестован на территории РФ по уголовному делу о шпионаже. Соответствующей информацией с журналистами в Вашингтоне на регулярном брифинге поделился заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

На данный момент мы продолжаем добиваться консульского доступа... есть ряд инструментов для оказания давления на РФ...через соответствующие каналы Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Заместитель главы российского министерства по иностранным делам Сергей Рябков говорил прессе о том, что он бсуждал в Москве с американским послом Линн Трейси вопрос задержания американского журналиста. В МИД РФ подчеркивали, что вопрос доступа "решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства".

США уверены в точности данных о причастности грузинских судей к коррупции.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State