Арестович заявил о новой угрозе для Украины

Украинский эксперт предрек стране проблему потери государственности.

Бывший украинский советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о новой угрозе для государства. В Telegram-канале эксперта опубликован видеофрагмент из интервью одного из местных телеканалов, на котором он призвал сограждан не идти по ложному пути развития. Он пояснил, что проблемы начнутся в том случае, если украинский народ выберет для себя путь моноэтнической и закрытой страны. По мнению аналитика, такое развитие ситуации приведет Украину к потере государственности. Арестович добавил, что в прошлом подобные попытки привели к Голодомору и репрессиям.

Сейчас у нас набирает обороты идейный конфликт на историческом пути. Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен - потеря государственности. Алексей Арестович, экс-советник украинского президента

Арестович: Запад может сделать из Украины "Южную Корею с гарантиями".

Фото и видео: Telegram / Arestovich / Official