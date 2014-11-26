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Арестович: Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США
Сегодня, 9:36
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Арестович: Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США

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По его словам, с этим вооружением ситуация на Украине изменится в корне.

Украине нужно больше реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем могут дать США и Великобритания. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью The Guardian.

По его словам, с этим вооружением ситуация на Украине изменится в корне. Арестович отметил, что Запад поставляет Киеву недостаточное количество РСЗО. Советник считает, что для успешной попытки не дать российским войска куда-либо продвигаться ВСУ понадобится 60 систем.

Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас.

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович сообщил, когда ВСУ пойдут в наступление.

Фото: YouTube /  Alexey Arestovych

Теги: алексей арестович, рсзо, советник главы офиса зеленского, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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