Арестович: Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США

Украине нужно больше реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем могут дать США и Великобритания. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью The Guardian.
По его словам, с этим вооружением ситуация на Украине изменится в корне. Арестович отметил, что Запад поставляет Киеву недостаточное количество РСЗО. Советник считает, что для успешной попытки не дать российским войска куда-либо продвигаться ВСУ понадобится 60 систем.
Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас.
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины
Ранее Арестович сообщил, когда ВСУ пойдут в наступление.
Фото: YouTube / Alexey Arestovych
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