Арестович: Украине нужно больше РСЗО, чем могут дать США

По его словам, с этим вооружением ситуация на Украине изменится в корне.

Украине нужно больше реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем могут дать США и Великобритания. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью The Guardian.

По его словам, с этим вооружением ситуация на Украине изменится в корне. Арестович отметил, что Запад поставляет Киеву недостаточное количество РСЗО. Советник считает, что для успешной попытки не дать российским войска куда-либо продвигаться ВСУ понадобится 60 систем.

Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями. При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович сообщил, когда ВСУ пойдут в наступление.

Фото: YouTube / Alexey Arestovych