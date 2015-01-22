Арестович сообщил, когда ВСУ пойдут в наступление

По его словам, задача ВСУ заключается в уничтожении вооруженных сил противника.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление. Его слова приводит "Военное обозрение".

Арестович отметил, что люди спрашивают, почему украинские войска находятся в обороне или отступают. По его словам, задача вооруженных сил заключается в уничтожении вооруженных сил противника. Он добавил, что это может происходить как в обороне, так и в наступлении.

Поверьте, как только мы противника уничтожим в обороне, наступать нам будет намного-намного проще. Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

Ранее Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу.

Видео: YouTube / 24 канал