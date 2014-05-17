Арестович перепутал Германию с Бельгией в видеообращении к Шольцу

Советник Зеленского "пополнил" бюджет ФРГ.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович перепутал флаги Германии и Бельгии, делая видеообращение к немецкому канцлеру Олафу Шольцу. На ролике чиновник стоит на площади, держа в руках две порции картофеля фри и сосиски. В блюдо воткнуты триколоры с национальными флагами Бельгии, а не ФРГ. Ролик получил название "Минутка межправительственных связей".

Так, пан Шольц. Мы тут пополнили немецкий бюджет. А где наше оружие? Алексей Арестович, советник президента Украины

Напомним, что государственный флаг Бельгии по цветам аналогичен немецкому, однако эти символы различаются расположением полос. В первом случае на флаге можно увидеть вертикальные полоски, а во втором - горизонтальные. После критики в социальных сетях Арестович заметил "занудам", что он знает, что использовал бельгийский флаг для съемки ролика. При этом он добавил, что на видео можно увидеть баварские сосиски.

Арестович пообещал устроить США "образцово-показательную истерику".

Фото и видео: YouTube / Alexey Arestovych

