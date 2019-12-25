Киев ждет решения от Вашингтона по поставкам реактивных систем залпового огня.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал устроить США "образцово-показательную истерику". Его слова приводит украинское издание "Страна".

Арестович отметил, что в ближайшее время Вашингтон должен принять решение о передаче Киеву реактивных систем залпового огня. Он также заявил о последствиях, которые будут приняты в случае отказа от поставок.

Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику. Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

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