Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал устроить США "образцово-показательную истерику". Его слова приводит украинское издание "Страна".
Арестович отметил, что в ближайшее время Вашингтон должен принять решение о передаче Киеву реактивных систем залпового огня. Он также заявил о последствиях, которые будут приняты в случае отказа от поставок.
Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику.
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины
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Фото: pixabay.com
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