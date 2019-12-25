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Арестович пообещал устроить США "образцово-показательную истерику"
Сегодня, 8:48
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Арестович пообещал устроить США "образцово-показательную истерику"

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Киев ждет решения от Вашингтона по поставкам реактивных систем залпового огня.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал устроить США "образцово-показательную истерику". Его  слова приводит украинское издание "Страна".

Арестович отметил, что в ближайшее время Вашингтон должен принять решение о передаче Киеву реактивных систем залпового огня. Он также заявил о последствиях, которые будут приняты в случае отказа от поставок.

Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику.

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

Ранее мы сообщали, что Порошенко с третьего раза покинул Украину.

Фото: pixabay.com

Теги: алексей арестович, истерика, рсзо, советник главы офиса зеленского, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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