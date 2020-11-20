Порошенко с третьего раза покинул Украину

Он отправился в Нидерланды для участия в саммите Европейской народной партии.

Бывший президент Украины Петр Порошенко с третьего раза покинул страну. Об этом сообщил депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев в своем аккаунте в Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть).

Порошенко смог покинуть Украину, чтобы отправиться в Нидерланды для участия в саммите Европейской народной партии. По словам Арьева, власти поняли, что запрет пересекать границу "противоречит задекларированной евроинтеграции".

Ранее Порошенко попросил Зеленского выпустить его из Украины.

Фото: nurphoto.com