Порошенко попросил Зеленского выпустить его из Украины

Он планирует выступить на конгрессе и саммите ЕНП.

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его из страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Порошенко, он получил официальное приглашение от президента Европейской народной партии (ЕНП). Экс-президент добавил, что его командировку подписал председатель Верховной рады Украины. Он также добавил, что планирует выступить на конгрессе и саммите ЕНП.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил Харьковскую область.

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