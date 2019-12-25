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Порошенко попросил Зеленского выпустить его из Украины
Сегодня, 10:07
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Порошенко попросил Зеленского выпустить его из Украины

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Он планирует выступить на конгрессе и саммите ЕНП.

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского выпустить его из страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Порошенко, он получил официальное приглашение от президента Европейской народной партии (ЕНП). Экс-президент добавил, что его командировку подписал председатель Верховной рады Украины. Он также добавил, что планирует выступить на конгрессе и саммите ЕНП.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил Харьковскую область.

Фото: pixabay.com

Теги: владимир зеленский, петр порошенко, украина, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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