Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу

Политик счел, что Белоруссия больше не может выполнять роль площадки по урегулированию вопроса с Донбассом.

Первый президент Украины и руководитель киевской делегации в Трехсторонней Контактной группе Леонид Кравчук в эфире местного телеканала "Украина 24" предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу из Минска. Накануне Вице-премьер Алексей Резников сообщил журналистам, что Киев отказывается отправлять своих делегатов в столицу Белоруссии для обсуждения ситуации на востоке государства. По мнению политика, следует искать новую страну и другой город для переговоров, так как Минск больше не способен выполнять эту роль.

Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов - мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша - верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Леонид Кравчук, первый президент Украины

По словам политика, выбор должен пасть на нейтральную, но демократическую страну. При этом Белоруссия, по словам Кравчука, не подходит для этой задачи. Он напомнил, что Александр Лукашенко говорит неприличные в отношении Киева вещи. При этом эксперт заметил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров по Донбассу, так как станет проблемой вывезти представителей ДНР и ЛНР из страны.

Кравчук запросил экстренную встречу контактной группы из-за ситуации на Донбассе.



