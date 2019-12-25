Кравчук запросил экстренную встречу контактной группы из-за ситуации на Донбассе

Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Первый президент Украины Леонид Кравчук запросил экстренную встречу Трехсторонней контактной группы из-за ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на официальной странице киевской делегации на Facebook. Предположительно, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов относительно немедленного принятия решительных мер по возобновлению режима прекращения огня. сообщение киевской делегации

Эксперты напомнили, что в регионе погибли три украинских военнослужащих, а также четыре человека были ранены. Также травмы получил один местный житель. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 14 апреля. На нем должен подниматься вопрос о необходимости объявления нового перемирия перед пасхальными праздниками.

Украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу.

Фото: Facebook/Телеканал Крым 24