Жители "Триумф Парка" не собираются отдавать парковку под строительство нового дома

Утром, 9 сентября, на парковку приехали более 50 рабочих в масках и касках, начали устанавливать забор из бетонных блоков. Застройщик решил не дожидаться вынесения решения суда, которое должно состояться 15 сентября.

Страсти вокруг парковки на Среднерогатской, 11 не утихают на протяжении всего дня. Piter.TV рассказывает последние детали к данному часу.

Как мы писали ранее, жильцам четвертой очереди ЖК "Триумф Парк" при покупке обещали просторную парковку на 300 мест. Открытия ждали 2 года, но оно так и не произошло, вместо этого в 2020 году стоянку огородили и заявили, что там будет построен еще один дом.

Утром, 9 сентября, на парковку приехали более 50 рабочих в масках и касках, начали устанавливать забор из бетонных блоков. Собственники квартир встали на защиту территории, они уверены, что работы будут проводиться незаконно.

Во всех предыдущих схемах на участке обозначены парковки. Но после сдачи в 2018 году из плана застройки парковки просто убрали, вместо них появились жилые дома. Местная жительница Ольга Климаева отмечает, что все должны понимать абсурдность ситуации: если бы изначально там предполагалось строить дом, то никто не стал бы заливать там асфальт и расчерчивать места для автомобилей. Это очень дорого, если учесть, что для постройки дома весь асфальт придется снять.

В ООО "Петра-8" (застройщик) Piter.TV не смог ничего узнать, так как линия все время была занята. Местная жительница Ольга Климаева смогла ранее дозвониться до застройщика, но ей отказались что-либо комментировать, только уточнили, что у них есть разрешение на строительство.

Впрочем, как сообщили представители компании "Петра-8" в ответ 78.ru, никакой парковки на этом месте и не планировалось.

На всех визуализациях, макетах и других информационных материалах, размещённых в сети Интернет и в офисе продаж, был представлен полный проект застройки, включающий в себя восемь очередей строительства. Петра-8

А вот у жильцов и на сайте наш.дом.рф макет, который застройщик презентовал изначально, сохранился — и на нём в указанном месте изображена именно стоянка для автомобилей.

Но в службе Государственного строительного надзора утверждают: все работы застройщик ведёт законно. Первый и второй этап построены и введены в эксплуатацию застройщиком ООО "Петра-8". На третий этап застройщиком получено разрешение. Застройщик направил в службу Госстройнадзора извещение о начале строительства. Местные жители отмечают, что разрешение и правда есть, но в это же время есть и решение о запрете каких-либо работ до 15 сентября. Собственники квартир ранее обратились с коллективным иском в суд с требованием признать отсутствующим право собственности застройщика на участок. В июне данный иск был отклонен, но затем обжалован жильцами.

До вынесения решения были наложены обеспечительные меры: запрет Росреестру вносить изменения по спорному участку в единый реестр недвижимости и запрет ответчику распоряжаться земельным участком. Предварительное заседание назначено на 15 сентября в Московском районном суде. Однако возведению забора это не помешало.

В среду, 9 сентября, жителей возмутил именно тот факт, что застройщик даже не захотел дождаться официального решения суда, хотя ждать остается меньше недели. Но вопрос остается в том: встанет ли суд на сторону жильцов – ведь в отношении участка уже утвердили проект планировки.

Также в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова было направлено повторное обращение от жильцов дома, которые продолжают бороться за свои права.

Фото: Piter.TV; ВК/ ЖК "Триумф Парк" 4 очередь ЧЕСТНАЯ ГРУППА

Скриншоты документов: Ольга Климаева (предоставлено для Piter.TV); наш.дом.рф

Видео: Piter.TV