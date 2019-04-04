Жители "Триумф Парка" не собираются отдавать парковку под строительство нового дома

Страсти вокруг парковки на Среднерогатской, 11 не утихают на протяжении всего дня. Piter.TV рассказывает последние детали к данному часу.
Как мы писали ранее, жильцам четвертой очереди ЖК "Триумф Парк" при покупке обещали просторную парковку на 300 мест. Открытия ждали 2 года, но оно так и не произошло, вместо этого в 2020 году стоянку огородили и заявили, что там будет построен еще один дом.
Утром, 9 сентября, на парковку приехали более 50 рабочих в масках и касках, начали устанавливать забор из бетонных блоков. Собственники квартир встали на защиту территории, они уверены, что работы будут проводиться незаконно.
Во всех предыдущих схемах на участке обозначены парковки. Но после сдачи в 2018 году из плана застройки парковки просто убрали, вместо них появились жилые дома. Местная жительница Ольга Климаева отмечает, что все должны понимать абсурдность ситуации: если бы изначально там предполагалось строить дом, то никто не стал бы заливать там асфальт и расчерчивать места для автомобилей. Это очень дорого, если учесть, что для постройки дома весь асфальт придется снять.
В ООО "Петра-8" (застройщик) Piter.TV не смог ничего узнать, так как линия все время была занята. Местная жительница Ольга Климаева смогла ранее дозвониться до застройщика, но ей отказались что-либо комментировать, только уточнили, что у них есть разрешение на строительство.
Впрочем, как сообщили представители компании "Петра-8" в ответ 78.ru, никакой парковки на этом месте и не планировалось.
На всех визуализациях, макетах и других информационных материалах, размещённых в сети Интернет и в офисе продаж, был представлен полный проект застройки, включающий в себя восемь очередей строительства.
Петра-8
А вот у жильцов и на сайте наш.дом.рф макет, который застройщик презентовал изначально, сохранился — и на нём в указанном месте изображена именно стоянка для автомобилей.
Но в службе Государственного строительного надзора утверждают: все работы застройщик ведёт законно. Первый и второй этап построены и введены в эксплуатацию застройщиком ООО "Петра-8". На третий этап застройщиком получено разрешение. Застройщик направил в службу Госстройнадзора извещение о начале строительства. Местные жители отмечают, что разрешение и правда есть, но в это же время есть и решение о запрете каких-либо работ до 15 сентября. Собственники квартир ранее обратились с коллективным иском в суд с требованием признать отсутствующим право собственности застройщика на участок. В июне данный иск был отклонен, но затем обжалован жильцами.
До вынесения решения были наложены обеспечительные меры: запрет Росреестру вносить изменения по спорному участку в единый реестр недвижимости и запрет ответчику распоряжаться земельным участком. Предварительное заседание назначено на 15 сентября в Московском районном суде. Однако возведению забора это не помешало.
В среду, 9 сентября, жителей возмутил именно тот факт, что застройщик даже не захотел дождаться официального решения суда, хотя ждать остается меньше недели. Но вопрос остается в том: встанет ли суд на сторону жильцов – ведь в отношении участка уже утвердили проект планировки.
Также в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова было направлено повторное обращение от жильцов дома, которые продолжают бороться за свои права.
Фото: Piter.TV; ВК/ ЖК "Триумф Парк" 4 очередь ЧЕСТНАЯ ГРУППА
Скриншоты документов: Ольга Климаева (предоставлено для Piter.TV); наш.дом.рф
Видео: Piter.TV
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