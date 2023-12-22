На станции "Среднерогатская" украли более 200 кг железнодорожных деталей

Подозреваемого задержали в пункте приема черного металла.

В Петербурге по подозрению в хищении 200 кг железнодорожных деталей задержан 35-летний житель поселка Шушары. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что злоумышленник, находясь на территории железнодорожной станции "Среднерогатская", погрузил более двухсот килограммов крепежного оборудования в свой автомобиль и вывез похищенное в пункт приема черного металла. Однако довести до конца свой умысел ему не удалось. В момент реализации краденого мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. Данные детали предназначались для утилизации транспортной компанией.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

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