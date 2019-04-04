Парковку на Среднерогатской огораживают бетонным забором

Полиция и местные жители по-прежнему находятся на территории парковки.

На протяжении уже нескольких часов жители Среднерогатской улицы пытаются отвоевать территорию, на которой находится парковка. Активисты даже вызвали на место полицию. Которая, к слову, не нашла нарушений.

На данный момент вокруг участка устанавливают забор из бетонных блоков. Как рассказали рабочие корреспонденту Piter.TV, забором наглухо обнесут всю территорию. На данном участке планируется строить 7 очередь жилого комплекса. Однако, жители 4 очереди с таким решением не согласны и подали на застройщика в суд.

Мнения насчет данной ситуации сильно разделились, спор идет как на самом участке, так и в социальных сетях.

Фото и видео: Piter.TV