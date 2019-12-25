Линченко: школу на 1100 мест на Среднерогатской сдадут в августе 2024 года

Подрядчик завершает внутренние отделочные работы, приступает к благоустройству территории.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 18 июня провел осмотр школы, строящейся на территории, ограниченной Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Московским шоссе и Южным полукольцом Октябрьской железной дороги.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", строительство объекта ведет компания "КВС" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", подведомственного Комитету по строительству.

В новой школе на 1100 человек будут учиться дети с 1 по 11 классы – всего 44 класса по 25 человек. Кроме учебных классов и рекреаций предусмотрены два плавательных бассейна, спортивные залы, актовый зал и кабинеты труда с современным оборудованием.

На территории школы разместится футбольное поле, площадка для игры в волейбол и баскетбол, места для отдыха.

Подрядчик завершает внутренние отделочные работы, приступает к благоустройству территории. Срок сдачи объекта – август 2024 года.

Фото: Николай Линченко