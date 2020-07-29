Более тысячи жителей дома на Среднерогатской вынуждены делить маленькую парковку

Просторную автостоянку застройщик забрал под новое строительство.

Жители дома на тысячу квартир делят маленькую парковку на 40 мест: такая ситуация произошла с проживающими в новостройке комфорт-класса на Среднерогатской улице, 11. Как рассказал 78.ru, сначала жильцы так и не дождались открытия просторной парковки, а затем застройщик огородил ее забором для возведения нового дома. Для стоянки осталось несколько десятков автомест на многотысячный дом.

Горожане уверены, что работы у их дома ведутся незаконно, и готовы отстаивать территорию. По словам людей, на этапе покупки фирма "Петра-8" обещала им большую обустроенную стоянку под окнами, однако вскоре после приемки квартир огородила территорию. Как выяснилось, в собственность жильцам передали только дом, парковка осталась у застройщика – с нее уже сняли фонарные столбы и плитку. Дом по соседству, по словам петербуржцев, тоже строился на месте парковки той же самой компанией. В самой фирме уверяют, что в документах нет проекта парковок, а только восемь очередей строительства, однако это разнится с макетом, презентованным будущим жильцам изначально.

В Госстройнадзоре работы одобряют и называют законными, однако застройщик скрыл от ведомства, что суд запретил ему распоряжаться данным участком земли после коллективного иска от жильцов. Обвинения компания опровергает.

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Фото: Piter.TV