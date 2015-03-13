Папа Римский призвал к прекращению гонки вооружений

Понтифик призвал мировое сообщество помогать бедным странам в борьбе с коронавирусом.

Папа Римский Франциск во время пасхального послания предостерег мировое сообщество от наращивания вооружений во время пандемии COVID-19. Также он призвал противоборствующие стороны к перемирию и началу восстановления отношений. Об этом сообщает "РИА Новости".

Папа Римский заявил, все люди имеют право на медицинскую и иную помощь. Также он призвал мировых лидеров поделиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами.

Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это возмутительно, вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются. Сегодня это безобразие. из обращения Папы Римского



По словам Папы Римского, сейчас в мире слишком много насилия. Он пожелал, чтобы все находящиеся в плену вернулись домой, а мировые лидеры остановили гонку вооружений.

Ранее Папа Римский сообщил о новом Всемирном потопе.

Видео: YouTube / Il Sole 24 ORE