Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

Он призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности.

Папа Римский Франциск призвал уважать и оберегать женщин. Заявление он сделал накануне Международного женского дня.

Папа Римский выступил в воскресенье с проповедью в городе Бахдида (Каракош) в Ираке. Он считается местным центром христианства.

Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Папа Римский Франциск

Он призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности.

Отмечается, что Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который посетил Ирак.

Ранее мы писали, что Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Ирак.