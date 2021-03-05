Понтифик пробудет в стране Ближнего Востока три дня.

Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Ирак. Об этом сообщили в Ватикане. В пресс-службе уточнили, что Франциск будет находиться в течение трех дней в Багдаде. Он планирует встретиться с духовным лидером шиитов великим аятоллой Али Систани, а также посетит Курдистан и христианский центр Каракош. Затем понтифик проведет мессу в Эрбиле.

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В аэропорту понтифик поблагодарил всех встречающих. Несмотря на ограничения из-за пандемии Франциск пришел в сопровождении 74 журналистов. Папе Римскому подарили книги и публикации, а также рискуки испанских детей.

Папа Франциск подтвердил, что на этой неделе отправится в Ирак.

Фото и видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти

