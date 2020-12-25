Папа римский сообщил о новом Всемирном потопе

Он призвал лидеров стран принять меры по борьбе с глобальным потеплением.

Папа римский Франциск предрек человечеству новый Всемирный потоп. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам главы Католической церкви, мир ждет катастрофа, если лидеры стран не отреагируют на глобальное потепление и не примут соответствующие меры.

Франциск напомнил, что в Библии Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков в первую очередь разобраться с коррупцией и несправедливостью.

Ранее стало известно, что Зеленский привился вакциной против коронавируса Covishield.

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