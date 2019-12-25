Президент Украины Владимир Зеленский привился вакциной против коронавируса Covishield. Об этом политик написал в собственном аккаунте в Twitter. Он уточнил, что привился препаратом, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Лекарство было изготовлено на территории Индии.
Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что глава Украины находится в рабочей поездке на Донбассе. Он встречается с местными военнослужащими. Там же будет находиться глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник посетит регион в рамках двухдневного визита в страну.
Аваков оценил возможность договориться с Путиным по Донбассу.
Фото: Twitter/Володимир Зеленський
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