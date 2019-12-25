На Украине заявили, что Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield

Политики хотят публично показать безопасность данной вакцины.

На Украине заявили, что президент страны Владимир Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield. Его разработала шведско-британская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом.

Заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов.

Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Сovishield. Максим Степанов, глава Минздрава

Он подчеркнул, что так политики хотят публично показать безопасность данной вакцины.

Ранее на Украине призвали США ужесточить санкции против России.