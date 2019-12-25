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На Украине заявили, что Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield
Вчера, 15:24
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matveyvn

На Украине заявили, что Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield

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Политики хотят публично показать безопасность данной вакцины.

На Украине заявили, что президент страны Владимир Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield. Его разработала шведско-британская компания AstraZeneca вместе  с Оксфордским университетом.

Заявление сделал глава Минздрава Максим Степанов.

Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Сovishield.

Максим Степанов, глава Минздрава

Он подчеркнул, что так политики хотят публично показать безопасность данной вакцины.

Ранее на Украине призвали США ужесточить санкции против России.

Теги: вакцина от коронавируса, зеленский, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Вчера 16:34

А Зеленскому то зачем, он же переболел.

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