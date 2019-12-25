Новый посол Киева в Вашингтоне назвала приоритеты Украины в отношениях с США.

На Украине призвали США ужесточить санкции против России. Об этом в интервью местному изданию рассказала посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова. Дипломат надеется, что администрация Джо Байдена усилит ограничительное давление на Москву, а также окажет помощь Украине по реализации Плана действий по членству в НАТО.

Прежде всего, это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнеров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась все время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения. Оксана Маркарова, посол Украины в США

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов страны Оксаны Маркаровой послом в США 25 февраля.

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Фото: Укринформ

