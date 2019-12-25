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На Украине толпа чуть не затоптала пенсионерку при открытии секонд-хенда
Сегодня, 11:28
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lesjasap

На Украине толпа чуть не затоптала пенсионерку при открытии секонд-хенда

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Женщина в Каменском выбиралась из толпы на четвереньках.

На Украине толпа чуть не затоптала пенсионерку при открытии секонд-хенда. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на опубликованный в социальных сетях ролик. На кадрах видно, что пожилая женщина упала при входе в заведение. 

Инцидент произошел в городе Каменское. У входа в магазин собралась толпа. Местных жителей привлекли заявленные 70-процентные скидки. Украинцы предположили, что смогут первыми увидеть новую партию товара. Когда толпа попала в магазин, пенсионерке пришлось выбираться из нее на четвереньках.

Напомним, что в прошлом году похожий случай произошел в Днепропетровской области. Тогда один из посетителей магазина сломал стеклянную дверь при попытке зайти в секонд-хенд вместе с толпой.

Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии.

Фото и видео: YouTube/Наше Місто

Теги: каменское, пенсионеры, секонд-хенд, скидки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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