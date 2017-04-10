На Украине сообщили о первых побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

В настоящий момент на Украине привилось около 1400 человек.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с начала вакцинации на Украине, которая стартовала два дня назад, поступило семь сообщений о побочных эффектах. Все они появились после первого компонента вакцины AstraZeneca.

Виктор Ляшко отметил, что все побочные эффекты "несерьезные" и о них было сказано в инструкции производителя вакцины. Какие конкретно побочные эффекты проявились, не известно.

В настоящий момент на Украине привилось около 1400 человек.

Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях.

Видео: YouTube / КабМін