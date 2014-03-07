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Аваков оценил возможность договориться с Путиным по Донбассу
Сегодня, 11:41
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matveyvn

Аваков оценил возможность договориться с Путиным по Донбассу

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Он отметил, что, по его мнению, диалог с российским президентом вряд ли получится.

Глава МВД Украины Арсен Аваков оценил возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу. Заявление он сделал в интервью телеканалу "1+1".

По его словам, своей позицией он делился с президентом Владимиром Зеленским перед саммитом "нормандской четвёрки" в Париже.

Я говорил президенту: "Вы, конечно же, не имеете права не попробовать, попробуйте, посмотрите".

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

Он отметил, что, по его мнению, диалог с российским президентом вряд ли получится, так как "для Путина независимая Украина — это нонсенс".

Ранее Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов.

Фото: pixabay.com

Теги: аваков, донбасс, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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Аноним
Сегодня 12:39

О чем договариваться? Все написано в минских соглашениях.

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