Аваков оценил возможность договориться с Путиным по Донбассу

Глава МВД Украины Арсен Аваков оценил возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу. Заявление он сделал в интервью телеканалу "1+1".
По его словам, своей позицией он делился с президентом Владимиром Зеленским перед саммитом "нормандской четвёрки" в Париже.
Я говорил президенту: "Вы, конечно же, не имеете права не попробовать, попробуйте, посмотрите".
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины
Он отметил, что, по его мнению, диалог с российским президентом вряд ли получится, так как "для Путина независимая Украина — это нонсенс".
Ранее Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов.
Фото: pixabay.com
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О чем договариваться? Все написано в минских соглашениях.