Президент заметил, что имеет на это веские причины.

Владимир Зеленский прокомментировал блокировку трех украинских телеканалов. Об этом президент страны сообщил в видеообращении к народу, которое было опубликовано в его Telegram-канале 5 февраля. Политик уточнил, что решил ввести ограничения на пять лет в отношении "112 Украина", NewsOne и ZIK, так как имел весомые и "железобетонные" причины для этого.

А не кажется ли вам, что даже если я, человек, которого часто просили об этом не говорить, не шутить, не вспоминать, человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, сериалы, который ненавидит цензуру всем своим естеством и зная, что такое защищать свободу слова, принял такое решение, значит это были весомые, железобетонные причины? Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский напомнил, что отдал более 20 лет своей жизни телевидению. По словам президента, попавшие под санкции украинские телеканалы "содержали говорящие армии", функционирующие против государства. Он также отметил, что вопрос введения ограничений был инициирован еще в 2018 году.

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