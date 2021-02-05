Арсен Аваков: ряд СМИ финансируется заработанными в ДНР деньгами

Глава украинского МВД прокомментировал блокировку трех телеканалов в стране.

Арсен Аваков: ряд украинских СМИ финансируется деньгами, заработанными на территории самопровозглашенной ДНР. Глава МВД Украины рассказал о ситуации местному телеканалу "1+1" в эфире программы "Право на владу".

С помощью денег, заработанных в том числе на территории ДНР, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государством-агрессором Арсен Аваков, глава МВД Украины

Напомним, что президент страны Владимир Зеленский ввел указом в силу постановление Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также в отношении депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который по совместительству является их владельцем. Ограничения будут действовать пять лет. В настоящее время каналы транслируются только на YouTube-платформе. Глава украинского Минкульта Александр Ткаченко направил в YouTube запрос о закрытии их страниц.

Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе.

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