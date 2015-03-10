Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе

Глава МВД Украины рассказал об обострении конфликта в регионе.

Арсен Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе. Об этом глава министерства внутренних дел Украины сообщил журналистам в эфире программы "Право на владу", которая транслируется на местном телеканале "1+1". Чиновник уточнил, что мирного процесса на востоке государства "уже нет".

У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, война идет Арсен Аваков, глава МВД Украины

В ведомстве рассказали, что в последнее время украинские военные все чаще сообщают о гибели или ранениях солдат в регионе. Это происходит несмотря на то, что с июля 2020 года на Донбассе в силу вступили дополнительные соглашения о прекращении огня. Аваков обратил внимание на то, что Владимиру Зеленскому пришлось принимать решение о блокировке вещания трех телеканалов именно из-за обострения конфликтной обстановки на Донбассе.

Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения Арсен Аваков, глава МВД Украины

Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского.

Фото: Pixabay.com