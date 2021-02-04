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Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского

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Лидер организации Сергей Доротич заявил, что протестующие будут приходить к домам всех депутатов.

Протестующие украинские предприниматели пришли к государственной даче президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в историческом районе Киева Конча-Заспа. Об этом пишет "Страна.ua".

Организаторы протеста — движение SaveФОП. Они требуют сохранения системы упрощённого налогообложения и отмены обязательной установки кассовых аппаратов. Накануне соответствующую инициативу отклонили депутаты Верховной рады.

Лидер организации Сергей Доротич заявил, что протестующие будут приходить к домам всех депутатов, которые голосовали против.

Ранее Рада предварительно одобрила возобновление большой приватизации на Украине.

Видео: YouTube / #SaveФОП

Теги: зеленский, протест, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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