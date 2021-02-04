Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского

Протестующие украинские предприниматели пришли к государственной даче президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в историческом районе Киева Конча-Заспа. Об этом пишет "Страна.ua".
Организаторы протеста — движение SaveФОП. Они требуют сохранения системы упрощённого налогообложения и отмены обязательной установки кассовых аппаратов. Накануне соответствующую инициативу отклонили депутаты Верховной рады.
Лидер организации Сергей Доротич заявил, что протестующие будут приходить к домам всех депутатов, которые голосовали против.
Ранее Рада предварительно одобрила возобновление большой приватизации на Украине.
Видео: YouTube / #SaveФОП
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