Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского

Лидер организации Сергей Доротич заявил, что протестующие будут приходить к домам всех депутатов.

Протестующие украинские предприниматели пришли к государственной даче президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в историческом районе Киева Конча-Заспа. Об этом пишет "Страна.ua".

Организаторы протеста — движение SaveФОП. Они требуют сохранения системы упрощённого налогообложения и отмены обязательной установки кассовых аппаратов. Накануне соответствующую инициативу отклонили депутаты Верховной рады.

Лидер организации Сергей Доротич заявил, что протестующие будут приходить к домам всех депутатов, которые голосовали против.

Ранее Рада предварительно одобрила возобновление большой приватизации на Украине.

Видео: YouTube / #SaveФОП