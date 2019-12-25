Документ внесен на рассмотрение депутатам Денисом Шмыгалем.

Верховная Рада предварительно одобрила возобновление большой приватизации на Украине. За данный законопроект проголосовали 284 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ утвержден в первом чтении. В нем говорится о разблокировке приватизации крупных государственных объектов по стране. Ранее она была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Исключены пункты заключительных и переходных положений закона, согласно которому временно, на период установленного кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения COVID-19, аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводились пояснительная записка

Депутаты уточнили, что существует необходимость в наполнении государственного бюджета за счет продажи государственного имущества. Деньги властям необходимы для борьбы с пандемией, поддержания экономической стабильности, восстановления деловой активности внутри страны после отмены ограничительных мер. Инициативу на рассмотрение в Раду внес премьер-министр Денис Шмыгаль. Окончательное утверждение документа будет во втором чтении.

В Киеве заявили, что карантин на Украине продлят до конца апреля.

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