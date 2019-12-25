Денис Шмыгаль выступил на заседании Европейской бизнес-ассоциации.

В Киеве заявили, что карантин на Украине продлят до конца апреля. Об этом в интервью местным журналистам сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Чиновник подчеркнул, что кабинет министров принял решение о сохранении введенных ранее ограничений из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по стране. Выступление чиновника доступно на YouTube-канале Европейской бизнес-ассоциации.

Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Премьер отметил, что в том или ином виде карантинные меры на Украине будут продлены и после 30 апреля.

Норвегия продлила ограничения из-за пандемии до середины февраля.

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