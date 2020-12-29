Кабмин Украины установил предельную цену на газ для населения в 250 долларов за тысячу кубометров

Данное ограничение будет действовать до окончания отопительного сезона.

Правительство Украины установило предельную цену на газ для населения - в 250 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы снижаем стоимость газа для населения на 30%, устанавливаем цену 6,999 грн за кубический метр. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

По его словам, данное ограничение будет действовать до окончания отопительного сезона. Шмыгаль подчеркнул, что мера сократит платежки для населения. При этом, заявил политик, субсидии будут выплачиваться в полном объеме.

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Видео: Youtube/NEWSONE