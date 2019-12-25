В ряде регионов ограничения будут ослаблены.

Норвегия продлила ограничения из-за пандемии до середины февраля. Об этом говорится на официальном сайте местного правительства. По информации от главы Минздрава Бент Хёйе, при этом кабмин ослабит определенные меры в ряде регионов.

Меры на национальном уровне дали результат, мы видим, как прирост числа заражений в Норвегии снижается. Он должен снижаться и дальше, мы не можем брать на себя риски, которые могут привести к распространению более заразного штамма коронавируса . Поэтому мы продлеваем национальные меры по борьбе с пандемией до середины февраля Бент Хёйе, глава Минздрава Норвегии

Напомним, что с 31 января страна ужесточает правила для въезжающих на территорию Норвегии. С этой даты будет недостаточно только предоставлять сертификат о перенесенном инфекционном заболевании, придется еще и делать тест ПЦР, а также соблюдать 10-дневных карантин.

Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев из-за пандемии.

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