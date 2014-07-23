Новые ограничения будут действовать до 15 февраля.

Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев из-за пандемии. Об этом заявило местное государственное радио. По данным журналистов, правительство с 30 января закрывает государственные границы для всех иностранных туристов. Путешественники смогут въезжать в страну только в случае крайней необходимости. Такие меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Известно, что исключением станут иностранцы, которые учатся на территории Чехии, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Также прибыть в Чехию можно для посещения близких родственников, получения медицинской помощи, участия в свадебных торжествах или в похоронах. Исключение также делается для водителей грузового транспорта, которые снабжают население.

Мера будет действовать до 15 февраля. На наземных границах страны будут проводиться выборочные проверки въезжающих граждан.

Власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов ЕС.

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