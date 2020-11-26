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Глава МВД Украины заявил о необходимости немедленно ввести локдаун на 3-4 недели

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Вопрос изучается правительством страны.

Глава МВД Украины заявил о необходимости немедленно ввести локдаун на 3-4 недели в ближайшее время. Об этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков рассказал журналистам в эфире местного телеканала "Украина-24". Чиновник уточнил, что специалисты наблюдают негативную эпидемиологическую картину на всей территории государства.

Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели...Убежден, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни

Арсен Аваков, глава МВД Украины

Чиновник рассказал, что на данный момент вопрос прорабатывается кабинетом министров Украины.

На Украине полный локдаун назвали жизненной необходимостью.

Видео: Україна 24

Теги: арсен аваков, локдаун, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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