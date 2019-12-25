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На Украине полный локдаун назвали жизненной необходимостью
Сегодня, 10:28
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lesjasap

На Украине полный локдаун назвали жизненной необходимостью

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Максим Степанов предрек коллапс системы здравоохранения в стране.

На Украине полный локдаун назвали жизненной необходимостью. Об этом в эфире местного телеканала сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Выпуск опубликован на YouTube-канале ICTV. Чиновник заявил, что полный локдаун произойдет в случае коллапса системы здравоохранения. Он добавил, что в стране все к этому движется. 

Учитывая сегодняшнюю динамику, мы можем говорить, что критическая загруженность — это от 25 до 30 тысяч новых заражений за сутки. В таком случае загруженность нашей медицинской системы может быть близкой к 80%, а это уже серьезная цифра

Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Эксперт напомнил, что число койко-мест в медицинских учреждениях по стране для лечения инфекционных больных исчерпывается. Напряженность с размещением пациентов фиксируется в Киеве, Одессе и Харьковской области. На данный момент по стране занято уже 52% койко-мест.

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Фото: Pixabay.com

Теги: локдаун, максим степанов, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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