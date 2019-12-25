Главы Минздравов США и Украины провели телефонные переговоры.

На Украине заявили о помощи США в ускорении получения вакцины от COVID-19. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщила пресс-служба Минздрава. Чиновники уточнили, что Вашингтон содействует Киеву в налаживании общения с представителями компаний Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax. Это необходимо для ускорения поставок вакцин на территорию страны. Днем 17 ноября данный вопрос по телефону обсудили глава здравоохранения Украины Максим Степанов и его американский коллега Алекс Азар.

Министр здравоохранения США поблагодарил министра Степанова за звонок и заметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США. Господин Алекс Азар пообещал содействовать усилению коммуникации минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на получение вакцины пресс-служба Минздрава Украины

Напомним, что с 1 марта ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса.

В России начались пострегистрационные испытания вакцины "Вектора".

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