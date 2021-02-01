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Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине

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Украина не находится в приоритете стран, которые уже получают препарат от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине. Заявление он сделал в интервью на телеканале HBO.

То, что Украина не является равным членом ЕС или мира, подтвердилось условиями вакцинации.

Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, Украина не находится в приоритете стран, которые уже получают препарат от коронавируса. Зеленский отметил, что с европейскими государствами в данный момент идут переговоры о том, чтобы они частично поделились запасами вакцины от COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что гражданам сложно объяснить тот факт, что поставки будут ограничены. Он отметил, что стоять с протянутой рукой "не очень приятно".

Ранее Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США.

Видео: Twitter/Axios

 


Axios
 
 
Теги: зеленский, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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