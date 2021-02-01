Украина не находится в приоритете стран, которые уже получают препарат от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине. Заявление он сделал в интервью на телеканале HBO.

То, что Украина не является равным членом ЕС или мира, подтвердилось условиями вакцинации. Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, Украина не находится в приоритете стран, которые уже получают препарат от коронавируса. Зеленский отметил, что с европейскими государствами в данный момент идут переговоры о том, чтобы они частично поделились запасами вакцины от COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что гражданам сложно объяснить тот факт, что поставки будут ограничены. Он отметил, что стоять с протянутой рукой "не очень приятно".

Ранее Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США.

Видео: Twitter/Axios