Президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине. Заявление он сделал в интервью на телеканале HBO.
То, что Украина не является равным членом ЕС или мира, подтвердилось условиями вакцинации.
Владимир Зеленский, президент Украины
По его словам, Украина не находится в приоритете стран, которые уже получают препарат от коронавируса. Зеленский отметил, что с европейскими государствами в данный момент идут переговоры о том, чтобы они частично поделились запасами вакцины от COVID-19.
Зеленский подчеркнул, что гражданам сложно объяснить тот факт, что поставки будут ограничены. Он отметил, что стоять с протянутой рукой "не очень приятно".
Ранее Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США.
Видео: Twitter/Axios
Axios
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