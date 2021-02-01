Он отметил, что после событий 6 января другим странам будет трудно воспринимать Штаты как символ мировой демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США. Об этом он рассказал во время интервью телекомпании HBO.

Зеленский заявил, что украинцы были шокированы происходившим в США 6 января. Он имел ввиду штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Украинский лидер подчеркнул, что лично был очень обеспокоен, так как "не мог себе представить", чтобы подобные события могли происходить в США.

По словам Зеленского, в Украине всегда были уверены в том, что власть в США передаётся от одного президента к другому исключительно мирным путём.

Мне не хотелось бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, человеческие жертвы. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что после событий 6 января другим странам будет трудно воспринимать Штаты как символ мировой демократии.

Ранее украинский военный раскрыл "плохой" и "очень плохой" сценарии по Донбассу.

Видео: Youtube/HBO