Врио губернатора Пензенской области отправил правительство региона в отставку

Соответствующее постановление было подписано 26 марта.

Назначенный накануне, 27 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку региональное правительство. Постановление об этом было подписано 26 марта.

Министрам поручено исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Поручить Правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава Правительства Пензенской области. из постановления об отставке правительства Пензенской области

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Экс-главу обвиняют во взяточничестве.

Ранее в Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

Фото: YT / Алекс Петров