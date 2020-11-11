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Общее число заболевших в гимназии №642 “Земля и вселенная” в Василеостровском районе достигло 19 человек
Сегодня, 15:45
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kraratau27

Общее число заболевших в гимназии №642 “Земля и вселенная” в Василеостровском районе достигло 19 человек

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На данный момент учащиеся выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей дома. 

В субботу, 3 апреля, стало известно, что общее число заболевших в гимназии №642 "Земля и вселенная" в Василеостровском районе достигло 19 человек, передаёт пресс-служба регионального ведомства. 

По данным Роспотребнадзора, ранее у двух учеников была обнаружена ротавирусная инфекция, а также у трёх детей медики выявили острую гатроэнтеропатию, вызванная вирусом Норволк. На данный момент учащиеся выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей дома. 

В ходе расследования инцидента сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что 25 марта в гимназии прорвало трубу с холодной водой, которая в срочном порядке нуждалась в замене. После ремонтных работ администрация гимназии не проверила качество воды, что является серьёзным нарушением. Известно, что в двух образцах воды был найден ротавирус. В связи с чем на данный момент работа учебного заведения приостановлена. 

На данный момент Следственный комитет Петербурга начал проверку по факту вспышки кишечной инфекции в учебном заведении. 

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

заявили в пресс-службе городского СК.

Ранее мы писали, что петербуржец умер после съеденной яичницы, приготовленной на средстве от тараканов. 

Фото: Piter.tv

Теги: гимназия 642, массовое отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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