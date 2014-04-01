Петербуржец умер после съеденной яичницы, приготовленной на средстве от тараканов

Еще двое мужчин находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Красносельском районе Петербурга трое мужчин пожарили яичницу на средстве от тараканов. Один из петербуржцев скончался, двое находятся в реанимации. Об этом рассказал источник.

Инцидент произошел вечером 31 марта в одном из домов по проспекту Ветеранов. Мужчины готовили яичницу, но по не понятным причинам, вместо масла использовали средство от насекомых.

Мужчинам диагностировали отравление фосфорорганическими веществами, один из них скончался. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе на Стачек 15-летний подросток отравился неизвестным веществом.

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