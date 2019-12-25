На Стачек 15-летний подросток отравился неизвестным веществом

По прибытии в больницу у юноши также диагностировали двустороннюю пневмонию.

Вечером 22 марта в Кировском районе Петербурга госпитализировали 15-летнего подростка, который отравился неизвестным веществом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Юношу забрали в шесть вечера от торгового комплекса "Континент" на проспекте Стачек. Он отравился веществом депримирующего действия. По прибытию в больницу у пострадавшего также диагностировали двустороннюю пневмонию.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полиция.

Ранее мы писали, что 7-летний мальчик попал в больницу после падения с дерева у Большого Петровского моста.

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