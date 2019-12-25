  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
7-летний мальчик попал в больницу после падения с дерева у Большого Петровского моста
Сегодня, 9:09
92
Alena_Zinovieva

7-летний мальчик попал в больницу после падения с дерева у Большого Петровского моста

0 0

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 22 марта в Петроградском районе Петербурга произошел несчастный случай. 7-летний мальчик упал с дерева у Большого Петровского моста и получил серьезные травмы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ребенок залез на дерево по недосмотру родителей. Он по веревке вскарабкался наверх, не удержался и упал вниз. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом височной кости, разрывом барабанной перепонки и другими травмами.

Ранее мы писали, что пострадавшая при сходе лавины в Хибинах 12-летняя петербурженка умерла.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, травма
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии