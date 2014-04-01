Троих учеников гимназии госпитализировали с отравлением

В учреждении проведут дополнительную проверку.

По результатам проверки Роспотребнадзора, в ГБОУ №642 не нашли очага инфекционного заболевания. Комитет по образованию дал поручение о дополнительной проверке.

В ведомстве уточнили, что трех учеников гимназии госпитализировали с отравлением. Один из них уже отправился домой, потому как не нуждается в стационарном лечении. В период с 29 по 31 марта никто из обучающихся больше не жаловался на самочувствие и не обращался с жалобами на возможное отравление в медицинский кабинет.

Сегодня специалисты взяли пробы еды, в столовой провели генеральную уборку. Ситуация находится на контроле.

Ранее мы писали, что петербургский Комобр подтвердил намерение помочь сироте с зачислением в школу.

Фото: vk.com/kalininskiy_light