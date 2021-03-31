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Число пострадавших от отравления в ресторане на канале Грибоедова возросло до 95
Сегодня, 18:15
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Число пострадавших от отравления в ресторане на канале Грибоедова возросло до 95

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Деятельность ООО "ТК "Арсенал Трейд" приостановлена на 90 суток.

В пятницу, 30 июня, стало известно о росте числа отравившихся в ресторане, который находится на канале Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд") в период с 24 июня по 29 июня пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых). На сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении пять детей и один взрослый.

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Напомним, что в ходе внеплановой проверки в ресторане были установлены множественные нарушения. Деятельность ООО "ТК "Арсенал трейд" приостановлена на 90 суток.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация с отравлением, ресторан на канале грибоедова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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