Петербургский ресторан, в котором отравились 50 школьников, закрыли на 90 дней

В судебном заседании представитель признал вину и согласился со всеми обвинениями.

В Петербурге Куйбышевский районный суд на 90 дней приостановил деятельность ресторана на набережной канала Грибоедова, где массово отравились выпускники школ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В ходе проведения внеплановой проверки по факту 50 случаев острой кишечной инфекции после посещения данного ресторана было установлены множественные нарушения. Например, на ряде продуктов не было ярлыков, у некоторой пищи истекли сроки годности, а также нарушались условия хранения. В помещениях нашли тараканов, а у сотрудников не было медицинских книжек.

В судебном заседании представитель признал вину и согласился со всеми обвинениями. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

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