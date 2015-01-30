После выпускного в Grand Bianco отравления получили 19 человек

Более 220 кг продукции снято с реализации и утилизировано. Деятельность ресторана временно приостановлена.

Роспотребнадзор по Петербургу завершил проверку в ресторане Grand Bianco на набережной канала Грибоедова. После проведения выпускных вечеров среди бывших школьников и их родителей были зафиксированы случаи острых кишечных инфекций (ОКИ).

На 27 июня зарегистрировано 19 случаев ОКИ среди учащихся шести общеобразовательных учреждений и их родителей. В инфекционные стационары города госпитализировано 7 детей, у 2 заболевших выявлен норовирус. Все заболевшие в период с 24 по 25 июня участвовали в банкетах по случаю окончания школы.

В ходе проведения внеплановой проверки в ресторане были выявлены грубые нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования: нарушение поточности технологических процессов приготовления блюд, несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции, отсутствие технической документации на вырабатываемую продукцию, несоблюдение требований к санитарному содержанию производственных помещений, несоблюдение требований в части прохождения медицинских осмотров и вакцинации персоналом.

Роспотребнадзором организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводятся дезинфекционные мероприятия. Более 220 кг продукции снято с реализации и утилизировано.

В отношении ООО "ТК "Арсенал трейд" составлен протокол о временном запрете деятельности для решения вопроса об административном приостановлении деятельности. Материалы дела готовятся для направления в суд на приостановление деятельности.

Роспотребнадзор готов выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. Пострадавшим необходимо на официальном сайте http://78.rospotrebnadzor.ru/ в разделе "Прием обращений граждан" (https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/) написать обращение с приложением копий документов: паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, документа подтверждающего оплату услуги, претензии в адрес исполнителя.

Для получения консультации можно обратиться к главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей Вертиховской Ксении Андреевне по телефону 8 (812) 764-02-34 доб.1288.

Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления выпускников гимназии №92 в ресторане.

Фото: Роспотребнадзор по Петербургу